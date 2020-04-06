РИАМО - 6 апр. В Подмосковье благодаря в внедрению электронной системы оплаты взносов на 8,5% уменьшилось количество садоводов-неплательщиков, сообщил в понедельник первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«У нас проблема была - это так называемые садоводы-индивидуалы. Это хитрецы, которые говорят: я в вашем СНТ не состою. <...> Не буду вам платить. <...> В основном это люди молодые. <...> Теперь все очень просто. Индивидуалов уровняли с нормальными достойными садоводами. И теперь все садоводы платят», - сказал Чаплин в эфире телеканала «360».

Он также добавил, что благодаря прозрачности работы системы, количество неплательщиков снизилось до 1,5%.

«Их (тех, кто не платит взнос в СНТ - ред.) было минимум 10% в Московском регионе. Сейчас не платят 1-1,5%. Хитрецов стало на 8,5% меньше», - отметил Чаплин.