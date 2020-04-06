РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Бесплатный спортивный мастер-класс пройдет онлайн в подмосковных Люберцах 7 апреля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Седьмого апреля в социальных сетях культурно-досугового центра «Союз» пройдет видео мастер-класс «Спортивный марафон». Его проведет руководитель студии оздоровительной гимнастики «Феникс» Наталия Морозова», - говорится в сообщении.

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню здоровья. Оно начнется в 12:00.

Мастер-класс можно будет посмотреть в аккаунтах КДЦ в соцсетях: https://www.instagram.com/kdc_soyuz, https://vk.com/kdc_soyuz.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,

- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе

- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.