РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали москвича, подозреваемого в краже мобильного телефона, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило заявление от 50-летнего местного жителя о том, что неизвестный похитил его мобильный телефон стоимостью 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый 32-летний житель Москвы. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.