РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. На строительных площадках в Котельниках проводится ежедневная проверка состояния сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В рамках исполнения постановления главы Котельников от 12.03.2020 №148-ПГ «О введении на территории городского округа Котельники Московской области режима повышенной готовности по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа Котельники Московской области», сотрудниками администрации проводятся выездные проверки строительных площадок.

«Сотрудниками компаний-застройщиков проводится ежедневный входной контроль температуры тела работников подрядных организаций, а также санитарная обработка бытовых помещений, находящихся на строительной площадке», - говорится в сообщении.

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