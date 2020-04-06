РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают вандала, который бил по припаркованной иномарке на улице Кирова, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск.

Ранее в соцсетях появилось видео, на кадры которого попал момент, как неизвестный мужчина облокотился на припаркованную иномарку у дома №76/2 по улице Кирова, а после ударил машину кулаком по капоту.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск лица, причастного к совершению данного преступления», - сказала сотрудница.