РИАМО - 6 апр. Отряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который пытался вынести из магазина в Воскресенске более 40 банок пива, нарушителя доставили в отдел полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

Экипаж группы задержания выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый супермаркет на улице Горького в Воскресенске.

«Как выяснилось, в торговом зале охранники остановили мужчину с сумкой, в которой находился неоплаченный товар. Злоумышленник пытался пронести через кассовую зону более 40 банок пива, но был замечен сотрудниками магазина. Он был задержан росгвардейцами и доставлен в отдел полиции», – говорится в сообщении.

В ходе следствия установили, что нарушителем является 45-летний местный житель. Ранее он был судим за аналогичное преступление.

В данный момент по факту правонарушения проводится проверка. Сумма ущерба устанавливается.