РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 апр. Мужчину и женщину задержали в подмосковном Красногорске за попытку украсть телефонный кабель стоимостью более 21 тысячи рублей, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по горокругу Красногорск поступило заявление от представителя одной из компаний сотовой связи о том, что из колодца связи, расположенного в селе Ильинское, неизвестные пытались похитить телефонный кабель на общую сумму более 21 тысячи рублей.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками Ильинского отдела полиции задержаны 31-летняя женщина и 53-летний мужчина, подозреваемые в покушении на кражу», – говорится в сообщении.

Установлена причастность задержанных к совершению аналогичного эпизода противоправной деятельности на территории Красногорска. Общая сумма ущерба составила более 24 тысяч рублей.

«По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ «Покушение на кражу», – добавляется в материале.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.