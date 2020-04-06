РИАМО - 6 апр. Сотрудники полиции в новой Москве по горячим следам нашли мать младенца, оставленного на ночь у подъезда, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Один из прохожих у двери подъезда дома в Щербинке обнаружил в коляске плачущего маленького мальчика, завернутого в куртку. Мужчина сообщил о находке в полицию.

«В кратчайшие сроки полицейские установили личность матери ребенка. Ею оказалась 26-летняя приезжая, которая снимала квартиру в этом же подъезде, где проживала вместе с трехлетним сыном, сожителем и их совместным ребенком, которому чуть больше месяца», — сообщил начальник управления информации и связей со СМИ ГУ МВД РФ по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Полицейские установили, что вечером после распития спиртного около подъезда с отцом мальчика женщина поднялась домой, а мужчина предложил погулять с сыном. Однако он так и не вернулся, а малыша рано утром нашел сосед. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины.

Мальчика передали матери, в госпитализации он не нуждался. Информацию об инциденте передали в органы опеки. В отношении женщины составили административный протокол.