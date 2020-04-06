РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 апр. Цирковая студия «13 метров» из подмосковной Балашихи приняла участие во всероссийском челлендже «Весна! Снимаем шапки», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Челлендж запустили в социальных сетях на время действия режима самоизоляции. Его идею поддержали уже в Санкт-Петербурге, Пскове, Югорске, Ульяновске.

«Артисты балашихинской цирковой студии «13 метров» приняли участие во всероссийском челлендже «Весна! Снимаем шапки». Задача участников гимнастического флешмоба – снять головной убор и сделать это креативно и интересно», – говорится в сообщении.