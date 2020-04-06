РИАМО - 6 апр. В Москве в четвертом квартале 2020 года запланировали начать реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы. Предстоит построить и реконструировать более пяти километров дорог, четыре искусственных сооружения, подземный пешеходный переход», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта пройдет строительство двух боковых проездов с внутренней и внешней стороны МКАД протяженностью 1,1 тысячи метров каждый, в том числе два путепровода по 80 метров. Также построят левоповоротный съезд с Осташковского шоссе по направлению в область на внешнюю сторону МКАД протяженностью 700 метров.

Также планируется строительство подземного пешеходного перехода в районе Осташковской улицы, дом 30, протяженностью 50 метров.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до конца года — в начале следующего года завершить проектирование и приступить к реконструкции пяти развязок на МКАД», — отметил Загрутдинов.