РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В подмосковных Люберцах предприятие «Дезснаб Трейд» производит порядка 12 тонн дезинфицирующих средств в сутки, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий проверил работу предприятия. Оно расположено в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино.

«Дезснаб Трейд» занимается производством дезинфицирующих средств и средств дезинсекции - препаратов для уничтожения насекомых. Они отгружают порядка 12 тонн дезинфицирующих средств в сутки и порядка 4 тонн инсектицидов», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что предприятие производит, в частности, антисептики для рук, хлорные таблетки для обеззараживания поверхностей. При этом порядка 98% продукции поступает в лечебные учреждения. С предприятиями торговли организация не работает.

«Здесь именно те средства, которые позволяют избавиться от всех вирусов, грибков. Предприятие работает в две смены, заказов много», - отметил Ружицкий.

ООО «Дезснаб Трейд» основано 17 мая 1996 года. В компании трудятся 52 человека. Предприятие располагает собственным производством, которое может выдавать до 60 тонн дезинфектантов и до 80 тонн инсектицидов в месяц.