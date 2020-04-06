РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Прием взрослого и детского населения к врачам в поликлиниках Балашихи временно приостановлен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник Балашихинской областной больницы.

В Подмосковье до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции для жителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

«На период обострения эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции, временно приостановлены плановый прием взрослого и детского населения к врачам в поликлиниках Балашихи, проведение предварительных и периодических профилактических медосмотров, плановая диспансеризация населения, госпитализация в стационары дневного пребывания, проведение вакцинопрофилактики», – сказала сотрудник.

Она подчеркнула, что если поднялась температура, появились кашель и насморк, необходимо вызвать врача одним из следующих способов: позвонить по номеру 8(800)550-50-30; оформить вызов на портале госуслуг; обратиться в скорую помощь по номеру 112.

В регионе за последние сутки зафиксированы 82 новых случая заболевания Covid-19. В Балашихе по состоянию на понедельник зарегистрировано 18 заболевших коронавирусом.