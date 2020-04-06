РИАМО - 6 апр. В Одинцовском городском округе следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика, который подавился, когда ел курагу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Лесной городок 4 апреля. В квартире обнаружили тело двухлетнего ребенка без признаков насильственной смерти.

«По предварительным данным, мальчик подавился при употреблении кураги и начал задыхаться. Родители вызвали скорую помощь и сами предпринимали попытки спасти сына. Прибывшие врачи проводили реанимационные мероприятия, но не смогли спасти ребенка», — говорится в сообщении.

Мальчик умер от асфиксии в результате закрытия дыхательных путей пищей. Следователи в настоящий момент устанавливают обстоятельства произошедшего.

Эксперты проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.