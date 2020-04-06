РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. За рулем автомобиля Merсedes, который столкнулся с фурой на Симферопольском шоссе на территории Подольска, был 16-летний подросток, в аварии погибли три человека, в том числе блогер Павел Петель, сообщил «РИАМО в Подольске» источник в правоохранительных органах.

Как сообщалось ранее, 4 апреля на 38-м километре Симферопольского шоссе в районе Подольска водитель легкового автомобиля Merсedes на скорости 200 километров в час влетел под фуру, которая стояла на территории заправки. В результате аварии погибли три человека.

«В результате ДТП водитель и два пассажира автомашины Merсedes от полученных травм скончались на месте происшествия, а третий пассажир получил травмы различной степени тяжести. Как было установлено, за рулем находился 16-летний подросток», - сказал сотрудник.

Он отметил, что по данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

Среди погибших был известный блогер Павел Петель, который вел блог в Instagram и YouTube и стал известным благодаря своему эпатажному образу.