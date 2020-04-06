РИАМО - 6 апр. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране временно будет введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ», - отмечается в материале.

По словам Мишустина, эти временные меры будут распространяться на всех жителей России, вне независимости от их доходов.

Ранее кабмин ввел запрет на отключение коммунальных услуг и электроэнергии малым и средним предприятиям за долг по счетам и разрешил им погасить задолженность в рассрочку, при этом штрафы начисляться не будут. Также кабмин поставил запрет на отключение малого и среднего бизнеса от коммунальных услуг, даже в случае, если они не смогут вовремя за них платить.

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан, чей доход снизился больше чем на 30% из-за коронавируса. Закон распространяется на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые взяли кредит до вступления закона в силу. Малый и средний бизнес может получить льготный период, если они работают в определенных правительством областях.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Болезнь быстро распространилась по миру. На сегодня выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения. В России также зафиксировано 6343 случая заражения.

Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

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