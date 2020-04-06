РИАМО - 6 апр. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране временно будет введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги россиян, сообщает Федеральное агентство новостей.
«Правительство запретит начисление пени за просрочку по оплате ЖКУ», - отмечается в материале.
По словам Мишустина, эти временные меры будут распространяться на всех жителей России, вне независимости от их доходов.
Ранее кабмин ввел запрет на отключение коммунальных услуг и электроэнергии малым и средним предприятиям за долг по счетам и разрешил им погасить задолженность в рассрочку, при этом штрафы начисляться не будут. Также кабмин поставил запрет на отключение малого и среднего бизнеса от коммунальных услуг, даже в случае, если они не смогут вовремя за них платить.
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для граждан, чей доход снизился больше чем на 30% из-за коронавируса. Закон распространяется на физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые взяли кредит до вступления закона в силу. Малый и средний бизнес может получить льготный период, если они работают в определенных правительством областях.
Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. Болезнь быстро распространилась по миру. На сегодня выявлено более 1,2 миллиона случаев заражения. В России также зафиксировано 6343 случая заражения.
Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,
- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.
- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.
- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.
- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:
- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.
- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе
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- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных
- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
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