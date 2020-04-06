РИАМО - 6 апр. Первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что лучше при возможности самоизолироваться на даче.
«На даче, за городом, лучше воздух, другая экология, не слышно и не видно машин, меньше контактов и можно самим что-то выращивать. Если дача находится недалеко от объектов современной инфраструктуры, надо делать выбор в ее пользу без всяких сомнений. Если продуктовые магазины или аптеки далеко, стоит задуматься», - сказал Чаплин в эфире радио Sputnik.
Он добавил, что, исходя из норм, которые были приняты, например, в Москве и Московской области, житель имеете право дойти пешком до ближайшего магазина. Если он находится в километре от дома, он вправе воспользоваться и машиной.
По его словам, главное - соблюдать все правила, держаться на расстоянии 1,5 метров от рядом находящихся людей. Чаплин также дал рекомендации по высаживанию рассады тем, кто решил остаться в городе.
Он отметил, что в городе можно выращивать урожай по старому методу – на балконе или на окне. Эксперт прогнозирует, что лето наступит чуть раньше, но весна достаточно обманчивая, поэтому не надо спешить с рассадой, в запасе еще есть недели две.
Чаплин посоветовал осуществлять в основном в теплицах, а не в открытом грунте.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.
- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.
- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.
- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:
- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.
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- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
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- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
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