РИАМО - 6 апр. Первый зампред Московской областной думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что лучше при возможности самоизолироваться на даче.

«На даче, за городом, лучше воздух, другая экология, не слышно и не видно машин, меньше контактов и можно самим что-то выращивать. Если дача находится недалеко от объектов современной инфраструктуры, надо делать выбор в ее пользу без всяких сомнений. Если продуктовые магазины или аптеки далеко, стоит задуматься», - сказал Чаплин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что, исходя из норм, которые были приняты, например, в Москве и Московской области, житель имеете право дойти пешком до ближайшего магазина. Если он находится в километре от дома, он вправе воспользоваться и машиной.

По его словам, главное - соблюдать все правила, держаться на расстоянии 1,5 метров от рядом находящихся людей. Чаплин также дал рекомендации по высаживанию рассады тем, кто решил остаться в городе.

Он отметил, что в городе можно выращивать урожай по старому методу – на балконе или на окне. Эксперт прогнозирует, что лето наступит чуть раньше, но весна достаточно обманчивая, поэтому не надо спешить с рассадой, в запасе еще есть недели две.

Чаплин посоветовал осуществлять в основном в теплицах, а не в открытом грунте.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

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