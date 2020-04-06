РИАМО – 6 апр. В связи с мерами безопасности, которые принимаются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, на предприятиях «Марс» для сотрудников ввели социальную дистанцию и обеспечили их дезинфицирующими средствами, сообщила директор по корпоративным отношениям Mars Petcare в России Анастасия Тимошина.

«Все пять предприятий компании «Марс» на территории Московской области работают с полным соблюдением строгих мер безопасности и профилактики новой коронавирусной инфекции. Мы руководствуемся в первую очередь рекомендациями Роспотребнадзора и постановлением губернатора Московской области о режиме повышенной готовности», – сказала Тимошина.

Она отметила, что компания производит продукты питания и корма для домашних животных. Все это внесено в список товаров первой необходимости, поэтому предприятия «Марс» не останавливали свою работу.

«Работа сотрудников фабрик, выполнение, строгое следование мерам профилактики является критически важной в текущей ситуации. У нас разработаны приказы для каждой фабрики о перечне мер профилактики, к которым отнесены и разметка территории, и расположение антисептических средств и их использование в течение дня, и то, что сейчас называется физическим дистанцированием – 2 метра», – добавила Тимошина.

По ее словам, социальная дистанция касается как производственных помещений компании, так и столовых, в которых сотрудники рассаживаются в шахматном порядке.

Она добавила, что все встречи в компании проводят в онлайн. Все сотрудники, которые имеют техническую возможность работать из дома, трудятся удаленно. Такие меры компания принимает для того, чтобы фабрики продолжали безопасно работать, и чтобы продукция была доступна российским потребителям.

«Мы обеспечили максимальные меры безопасности на предприятии – запрещен доступ посетителей без крайней необходимости, для всех сотрудников предусмотрено измерение температуры, причем не только при входе на фабрику, но и в течение дня – контактным и бесконтактным способом», – подчеркнула Тимошина.

Она уточнила, что на всех фабриках проводят регулярно обработку всех поверхностей, в доступе у сотрудников «Марса» есть антисептические средства и средства дезинфекции.

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6 АПРЕЛЯ

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