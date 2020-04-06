РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 апр. Советник главы городского округа Дзержинский Артур Шлыков вручил продуктовые наборы представителям социальной категории «Дети войны», а также ветеранам труда, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «Вконтакте».
Артур Шлыков вместе с председателем местного отделения Общероссийской организации «Офицеры России» Владимиром Гуришкиным продолжают проведение мероприятий по волонтерской помощи пожилым жителям своего родного города. В ходе очередного мероприятия они доставили продукты первой необходимости. Общественники направили продуктовые наборы представителям социальной категории «Дети войны», а также ветеранам труда.
«Сегодня непростая ситуация, однако мы видим, сколько готово прийти активных жителей на помощь нашим пожилым землякам. Ведь помощь в работе волонтерского штаба оказывается не только местными общественными организациями и предпринимателями, но и просто неравнодушными гражданами. Сложившаяся ситуация смогла объединить настоящих патриотов города», - сказал Артур Шлыков.
Гуришкин отметил, что городская администрация совместно с подразделениями социальной защиты сумели наладить работу по поддержке отдельных социальных категорий граждан на высоком уровне. Очень важно в такой работе опираться на общественные силы города, которые пришли на выручку.
Благодаря координационной работе главы города Дзержинский Людмилы Ивановой к деятельности дзержинского волонтерского штаба оперативно подключились местные представители общественных организаций «Офицеры России» и «Гражданский комитет России», Клуба единоборств «Дмитрий Донской» Федерации боевого самбо России и Общероссийского народного фронта (ОНФ), Движения «Волонтеры Победы» и молодежного объединения «Молодая Гвардия «Единой России», Благотворительного Фонда им. А.П. Маресьева «Верность Победе», Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и другие.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,
- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.
- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.
- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.
- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:
- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.
- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе
- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных
- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии