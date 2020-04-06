РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 апр. Советник главы городского округа Дзержинский Артур Шлыков вручил продуктовые наборы представителям социальной категории «Дети войны», а также ветеранам труда, сообщается на официальной странице администрации муниципалитета в соцсети «Вконтакте».

Артур Шлыков вместе с председателем местного отделения Общероссийской организации «Офицеры России» Владимиром Гуришкиным продолжают проведение мероприятий по волонтерской помощи пожилым жителям своего родного города. В ходе очередного мероприятия они доставили продукты первой необходимости. Общественники направили продуктовые наборы представителям социальной категории «Дети войны», а также ветеранам труда.

«Сегодня непростая ситуация, однако мы видим, сколько готово прийти активных жителей на помощь нашим пожилым землякам. Ведь помощь в работе волонтерского штаба оказывается не только местными общественными организациями и предпринимателями, но и просто неравнодушными гражданами. Сложившаяся ситуация смогла объединить настоящих патриотов города», - сказал Артур Шлыков.

Гуришкин отметил, что городская администрация совместно с подразделениями социальной защиты сумели наладить работу по поддержке отдельных социальных категорий граждан на высоком уровне. Очень важно в такой работе опираться на общественные силы города, которые пришли на выручку.



Благодаря координационной работе главы города Дзержинский Людмилы Ивановой к деятельности дзержинского волонтерского штаба оперативно подключились местные представители общественных организаций «Офицеры России» и «Гражданский комитет России», Клуба единоборств «Дмитрий Донской» Федерации боевого самбо России и Общероссийского народного фронта (ОНФ), Движения «Волонтеры Победы» и молодежного объединения «Молодая Гвардия «Единой России», Благотворительного Фонда им. А.П. Маресьева «Верность Победе», Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел» и другие.

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6 АПРЕЛЯ

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