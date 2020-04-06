РИАМО - 6 апр. К началу 2020 года почти все садовые некоммерческие товарищества Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора с территорий с региональным оператором, сообщил в понедельник первый заместитель председателя Московской областной думы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«На 1 января 2020 года 99% садовых товариществ заключили договор на вывоз мусора с региональным оператором. Никогда такого не было», — сказал Чаплин в эфире телеканала «360».

Он также отметил, что все больше жителей СНТ в Подмосковье включаются в процесс по раздельному сбору отходов.

«Половина СНТ уже ввели раздельный сбор мусора. В этом году мы надеемся, что остальные (товарищества - ред.) подтянутся», — добавил Чаплин.

Он также уточнил, что договоры с региональными операторами СНТ Подмосковья могут заключать как на круглогодичный, так и на сезонный период.

Более 3 миллионов жителей в Подмосковье сортируют отходы. В прошлом году Московская область одной из первых перешла на раздельный сбор мусора. В каждом дворе есть два вида контейнеров: синий бак – для стекла, металла и бумаги, а серый бак – для смешанных отходов. Отходы вывозят на разных мусоровозах.