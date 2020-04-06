РИАМО - 6 апр. Автомобильный съезд на Яхромский проезд с Проектируемого проезда №985 появится на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

С помощью нового съезда значительно сократятся пробки на участке.

«С появлением новых жилых объектов прилегающая инфраструктура несет дополнительную нагрузку. Поэтому создание новых транспортных связей в улично-дорожной сети города становится для города и инвестора особенно актуальным», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Новый автомобильный съезд входит в проект ЖК «Летний сад». Работы по строительству этого объекта близятся к завершению. Сейчас последняя жилая очередь в стадии активного строительства. В двух корпусах запроектировано 868 квартир и 42 апартамента. В ЖК также появится торгово-развлекательный комплекс, который будет оборудован 2-уровневым подземным паркингом.

Всего построят 11 жилых домов, развлекательный торговый центр, школу и детский сад. На территории и в шаговой доступности от комплекса расположены магазины, супермаркеты, организации сферы услуг, поликлиники.