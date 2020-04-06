Штрафы и уголовная ответственность – как накажут нарушителей режима самоизоляции

В начале апреля в КоАП г. Москвы внесли поправки, согласно которым вводится понятие «режима повышенной готовности».

В измененном КоАП (ст. 3.18.1) говорится, что при нарушении требований московских нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе при необеспечении режима самоизоляции, на граждан накладывают штраф в 4 000 рублей. За повторное нарушение гражданину положен штраф в 5 000 рублей.

Там же указано, что если нарушение совершается с использованием транспортного средства, т. е. автомобиля, штраф составит 5 000 рублей.

Требования, которые должны соблюдать граждане для обеспечения режима самоизоляции, прописаны в указе мэра Москвы от 29 марта 2020 г. №34-УМ.

В их числе:

соблюдение дистанции в 1,5 метра в общественных местах и транспорте, за исключением такси;

пребывание дома (кроме обращений за экстренной медицинской помощью, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, выгула собак не более, чем в 100 метрах от дома, поездки на работу, если трудовая деятельность не была приостановлена указом, похода в ближайший магазин).

В пятницу, 5 апреля, в прямом эфире Первого канала председатель Мосгордумы Алексей Шапошников дал разъяснения о том, как будет работать система наказаний, и дал советы горожанам о том, как следует себя вести.

Самое главное, по словам Шапошникова, соблюдение социального дистанцирования, избегание сбора группами, компаниями. Если полицейский увидит группу из нескольких человек, он может подойти и вынести предупреждение, попросив разойтись. Он также сможет составить протокол об административном правонарушении, и человеку придется заплатить 4 000 руб. штрафа.

В случае поездки на машине, если в ней едут два человека, например, совместно проживающие муж с женой, штрафовать не будут.

При любом выходе из дома Шапошников рекомендует иметь при себе паспорт. При этом адрес реального пребывания не обязательно должен совпадать с адресом регистрации по месту жительства («пропиской»).

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