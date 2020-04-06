Штрафы и уголовная ответственность – как накажут нарушителей режима самоизоляции

Московское законодательство
В начале апреля в КоАП г. Москвы внесли поправки, согласно которым вводится понятие «режима повышенной готовности».
В измененном КоАП (ст. 3.18.1) говорится, что при нарушении требований московских нормативных правовых актов, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе при необеспечении режима самоизоляции, на граждан накладывают штраф в 4 000 рублей. За повторное нарушение гражданину положен штраф в 5 000 рублей.
Там же указано, что если нарушение совершается с использованием транспортного средства, т. е. автомобиля, штраф составит 5 000 рублей.
Требования, которые должны соблюдать граждане для обеспечения режима самоизоляции, прописаны в указе мэра Москвы от 29 марта 2020 г. №34-УМ.
В их числе:
соблюдение дистанции в 1,5 метра в общественных местах и транспорте, за исключением такси;
пребывание дома (кроме обращений за экстренной медицинской помощью, случаев прямой угрозы жизни и здоровью, выгула собак не более, чем в 100 метрах от дома, поездки на работу, если трудовая деятельность не была приостановлена указом, похода в ближайший магазин).
В пятницу, 5 апреля, в прямом эфире Первого канала председатель Мосгордумы Алексей Шапошников дал разъяснения о том, как будет работать система наказаний, и дал советы горожанам о том, как следует себя вести.
Самое главное, по словам Шапошникова, соблюдение социального дистанцирования, избегание сбора группами, компаниями. Если полицейский увидит группу из нескольких человек, он может подойти и вынести предупреждение, попросив разойтись. Он также сможет составить протокол об административном правонарушении, и человеку придется заплатить 4 000 руб. штрафа.
В случае поездки на машине, если в ней едут два человека, например, совместно проживающие муж с женой, штрафовать не будут.
При любом выходе из дома Шапошников рекомендует иметь при себе паспорт. При этом адрес реального пребывания не обязательно должен совпадать с адресом регистрации по месту жительства («пропиской»).
Федеральное законодательство
На федеральном, общероссийском уровне в КоАП была внесена новая статья «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Согласно ей, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности грозит куда большими штрафами по сравнению с установленными московским КоАП. Оно влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 30 тыс. рублей; за повторное нарушение – штраф от 15 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
По мнению Артема Морозова, юриста «Единого центра защиты», в случае нарушений будет применяться будет региональный КоАП, а не федеральный, ответственность в региональном варианте более мягкая.
Такого же мнения придерживается и Евгений Иванов, юрист «Европейской юридической службы»: штрафовать будут на невыполнение указа мэра Москвы. Вместе с тем федеральный и региональный законы в данном случае дублируют положения друг друга, отмечает эксперт.
Изменения в федеральном законодательстве за нарушение карантина
В обновленной ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» говорится, что ответственность наступает за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, действующих в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а также в период карантина. По ней предусмотрены штрафы для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для занимающихся предпринимательством без образования юрлица – штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб, для юридических лиц – штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.
Данная норма (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) применяется, как правило, в отношении хозяйствующих субъектов (а не физлиц) за нарушение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и различных санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Эти нормы закреплены в «Классификации нормативных и методических документов системы государственного санитарно-эпидемиологического нормирования», утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ 14.05.1996. Речь в данном случае идет, например, о предприятиях торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
По этому же составу будут привлекать к ответственности лиц, которые не выполнили в установленный срок выданное в данные периоды предписание или требование Роспотребнадзора о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, говорит юрист «Европейской юридической службы» Евгений Иванов. Вероятно, тут речь идет о людях, у которых был подтвержден коронавирус, проходивших лечение на дому, о лицах, контактировавших с зараженными, лицах, вернувшихся из-за границы, но нарушивших режим самоизоляции, предполагает юрист. Однако правоприменительной практики пока нет, поэтому сложно предсказать, как именно будет работать закон. Ранее Алексей Шапошников в прямом эфире Первого канала заявил, что таких граждан будут отправлять в обсерватор до окончания срока обязательного карантина.
Согласно другому изменению в статье, ответственность грозит, если рассмотренные действия (бездействие) повлекли причинение вреда здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются преступлением. В этом случае для физических лиц предусмотрен штраф от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.
Ранее за нарушение закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия назначались предупреждение или штраф на сумму от 100 до 150 тыс. рублей.
Изменения в Уголовном кодексе
Ужесточается ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренная ст. 236 УК РФ (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 01.04.2020 № 100-ФЗ). Введена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Так, если человек нарушил правила по неосторожности и это повлекло массовое заболевание или отравление людей либо создало угрозу наступления таких последствий, ему придется выплатить штраф от 500 тыс. до 700 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного его дохода за период от одного года до восемнадцати месяцев. Вместо выплаты штрафа по решению суда он может быть наказан лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, теперь наказывается штрафом в размере от одного до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Если из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности погибли два и более лица, осужденный наказывается принудительными работами на срок от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.
Юрист Евгений Иванов поясняет, что административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если гражданин предвидел возможность наступления вредных последствий своего действия (или бездействия), однако самонадеянно рассчитывал на предотвращение таких последствий, либо не предвидел возможности их наступления, хотя должен был и мог их предвидеть.
Выводы экспертов
В Москве и Подмосковье применяют региональное и федеральное законодательство в зависимости от обстоятельств (кем и когда был нарушен режим самоизоляции, какие наступили последствия и наступили ли и т. п.), говорит Иванов. По словам юриста, недостатком принимаемых мер является то, что не прописан механизм привлечения к ответственности за нарушение установленных правил, что создает правовую неопределенность.
Артем Морозов, в свою очередь, положительно оценивает правовые новеллы, отмечая, что высокие штрафы мотивируют население придерживаться установленных ограничений.
Однако пока, по словам экспертов, правоприменительная практика отсутствует, и не всегда возможно точно сказать, как и когда именно будет применяться тот или иной закон.
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