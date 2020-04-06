РИАМО - 6 апр. Для инвалидов и беременных женщин в электропоездах «Ласточка» Московского центрального кольца установили сидения с зелеными чехлами, также появились вагоны, где нельзя шуметь, сообщается на сайте Московской железной дороги.

«Зеленые» сиденья предназначены исключительно для людей с ограниченными возможностями здоровья, беременных женщин и пассажиров с детьми – той категории граждан, кто испытывает трудности при передвижении стоя», – отмечается в материале.

Сиденья, покрытые зелеными чехлами, есть в каждом вагоне «Ласточек», их насчитывается по четыре штуки в одном вагоне.

Также в поездах появились вагоны тишины. На каждом третьем вагоне наклеен соответствующий специальный стикер. В таких вагонах пассажирам советуют отключать звук на мобильном телефоне и не разговаривать по нему. Также не стоит слушать громко музыку в наушниках.

Однако оповещать и информировать пассажиров в таких вагонах будут в прежнем режиме.