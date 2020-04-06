РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 апр. На территории Щелковской областной больницы началось строительство специально оборудованной площадки, предназначенной для хранения и газификации криогенных жидкостей, таких как азот, аргон и кислород, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

«В дальнейшем эти вещества будут использованы в работе аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых при лечении острых респираторных заболеваний», - говорится в сообщении.

Уже залит фундамент будущего хранилища, в ближайшее время рабочие приступят к установке металлоконструкций.