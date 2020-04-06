РИАМО - 6 апр. Тело убитого мужчины нашли в квартире в Можайске, по подозрению в совершении преступления задержан брат погибшего, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Пятого апреля в 12:30 в квартире на улице 20-го Января в Можайске с множественными проникающими ножевыми ранениями обнаружен труп мужчины 1967 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сотрудники отдала уголовного розыска за убийство задержали ранее судимого брата погибшего 1972 года рождения. Данное преступление было совершено в ходе ссоры при распитии алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.