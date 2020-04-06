РИАМО - 6 апр. Полицейские остановили машину в подмосковном городском округе Кашира, в которой обнаружили у пассажира пакет с наркотическим веществом, по данному факту возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент произошел на автодороге М-4 «Дон» по городскому округу Кашира.

«Вместе с водителем в нем (автомобиле - ред.) находился 27-летний пассажир, житель Липецкой области, у которого во внутреннем кармане куртки обнаружен полимерный пакет с веществом», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что по результатам химического исследования было установлено, что содержимое является запрещенным наркотическим средством – героином общей массой примерно 600 граммов.

По данному факту правонарушения сотрудник следственного отдела ОМВД России по городскому округу Кашира возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.