РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Театр кукол «Огниво» городского округа Мытищи с 7 апреля проведет ряд мероприятий в онлайн-формате, сообщается в Instagram-аккаунте театра.

«Дорогие зрители! Публикуем расписание нашей онлайн-программы на эту неделю. 7 апреля можно будет посмотреть - «38 попугаев. История одного спектакля», 9 апреля - документальный фильм «С уважением к зрителю», а 11 апреля пройдет мастер-класс «Театр кукол дома». Время публикаций материалов в 11:00», - говорится в сообщении.

Все видеоматериалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра, а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.