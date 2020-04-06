РИАМО - 6 апр. Российское правительство ограничило продажи некоторых медицинских изделий, в том числе масок и перчаток, в условиях распространения коронавируса, сообщает Федеральное агентство новостей.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Продавать маски, респираторы и перчатки теперь могут только компании с фармацевтической лицензией.
«На каждом этапе продаж — оптовой и розничной — цена на маски, респираторы и перчатки может повышаться не более чем на 10%. Кроме того, наценка не должна быть больше 10 копеек на каждую единицу товара», — говорится в сообщении.
Все главы регионов обязаны в течение трех дней отчитаться о запасах соответствующих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение поручения влечет за собой ответственность, поскольку является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических.
За прошедшие 24 часа в России выявили 954 новых случая заражения Covid-19. Всего в стране заболели 6343 человека.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
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- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.
- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.
- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.
- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:
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- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
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- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
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