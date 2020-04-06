РИАМО - 6 апр. В общеобразовательных учреждениях городского округа Мытищи проходит раздача продуктовых наборов родителям школьников, всего будут обеспечены продуктами свыше 12 тысяч учеников, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Мытищи.

По распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева на период самоизоляции школьники, которые во время учебного процесса получали питание бесплатно, будут обеспечены продуктами. Продукты первой необходимости выдаются детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.

«Мы выдаем продукты на тех, кто должен был питаться бесплатно, но из-за режима самоизоляции не смог этого сделать. Так мы реализуем право учеников на льготу», - отметила директор школы №32 Ирина Севериловай.

Она добавила, что льготное питание в данной школе получает треть обучающихся, а это 622 ребенка.

«Выдачу продуктовых наборов производим родителям школьников. За сегодняшний день (пятницу - ред.) удалось выдать более 5 тысяч наборов. Всего на территории муниципалитета 12 103 школьника получат такие продуктовые комплекты», - уточнил глава Мытищ Виктор Азаров.

Он подчеркнул, что по вопросам получения наборов жителям необходимо обращаться в школу, где учатся их дети.

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6 АПРЕЛЯ

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