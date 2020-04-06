РИАМО - 6 апр. В 12 городских округах Подмосковья 22 многодетные семьи получат 16 земельных участков во втором квартале этого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Пять семей получат участки площадью от 10 до 15 соток в Ступине, четыре семьи — в Серебряных Прудах, по два участка — в Коломне, Сергиевом Посаде и Рузе, а в Лотошине, Шатуре, Кашире, Талдоме, Волоколамске, Егорьевске и Можайске по одному участку выдадут семье с тремя и более детьми.

«Согласовано образование 16 новых земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям — 10 участков в Орехово-Зуеве, три участка — в Шатуре, по одному участку — в Талдоме, Щелкове и Ступине. После оформления земельных участков, они будут переданы многодетным семьям», — говорится в сообщении.

Кроме того, утверждены схемы расположения 46 земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям в городском округе Орехово-Зуево. Эти участки администрация округа планирует передать семьям уже этим летом.