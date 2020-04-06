РИАМО - 6 апр. Двое пострадавших при взрыве газа в доме в Орехово-Зуеве находятся в тяжелом состоянии, их перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), еще одна пострадавшая в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в местной больнице, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Днем 4 апреля в пятиэтажном доме №31 по улице Гагарина в Орехово-Зуеве взорвалась газовая колонка, в результате чего обрушились перекрытия второго подъезда с пятого по первый этаж. Погибли три человека. Шестеро человек пострадали, из них четверо были госпитализированы.

«В учреждениях здравоохранения, подведомственных Минздраву Московской области, продолжают лечение три пациента. Двое в стабильно тяжелом состоянии переведены в МОНИКИ, врачи оказывают им всю необходимую помощь», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще одна пациентка в удовлетворительном состоянии продолжает лечение в Орехово-Зуевской больнице. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме.

Еще один пострадавший находится на лечении в столичной больнице.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что семьи погибших при взрыве газа получат по 1 миллиону рублей, пострадавшие - по 500 тысяч рублей.

Видео с места взрыва газа в жилом доме в Орехово‑Зуеве>>