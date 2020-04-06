РИАМО – 6 апр. Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков рассказал, что предотвращение дальнейшего распространения коронавируса в настоящий момент зависит от каждого из нас, сообщается на сайте aif.ru.

«В огромной степени это зависит от каждого. Чем меньше люди кучкуются, чем меньше они передают инфекцию, тем быстрее вся эта вспышка будет подавлена, и все мы заживем нормальной жизнью», — сказал Петриков.

По его словам, ранее у врачей уже был опыт в борьбе с атипичной пневмонией и свиным гриппом. Но сейчас ситуация масштабнее — ведь до этого карантин не вводили. И о том, что ситуация серьезная, врачи поняли, когда в НИИ открыли корпус для коронавирусных больных.

«В принципе, и раньше было ясно, что ситуация пойдет по такому пути. Еще в феврале город начал очень серьезно готовиться к эпидемии. Тогда стало понятно, что может пойти «по-тяжелому». И готовиться начали тоже «по-тяжелому», — отметил Петриков.

Для того, чтобы не заразиться, медперсонал предпринимает все необходимые меры предосторожности.

«Человек, работающий в инфекционном отделении, полностью переодевается. Надевает другие тапки, комбинезон, бахилы, шапку, респиратор, очки и две пары перчаток. Когда люди выходят из «грязной» зоны, все это сбрасывают, отдыхают немножко, потом заходят обратно, снова в средствах защиты», — рассказал он.

Петриков подчеркнул, что сейчас каждый житель России может помочь врачам лишь тем, что остался дома и послушался призыва властей.

По его словам, не стоит подходить к домашнему режиму с упадническим настроением. Врач призвал всех бодриться и напомнил, что это редкая возможность провести столько времени со своими родными. А физическую форму можно поддержать и не выходя из дома, считает медик.

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Текстовая трансляция

6 АПРЕЛЯ

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- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.

- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.

- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.

- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.

- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:

«Мы видим, что многие регионы это сделали, мы не планировали до сих пор. У нас нет предпосылок для этого. Потому что опять экономика. Нужно кормить семью, иметь работу и в общем существовать. Нельзя уронить здравоохранение, как уронили в других странах, и нельзя уронить экономику», - сказал Андрей Воробьев в интервью РБК.

- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.

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- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.

- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.

- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных

На карантине: что закроют в Московском регионе в апреле Что будет работать в апреле в Московском регионе, а что будет закрыто, смотрите в инфографике РИАМО.

- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.

- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.