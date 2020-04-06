РИАМО - 6 апр. На участке Солнечная – Апрелевка планируют построить третий главный железнодорожный путь, работы пройдут в пределах Западного и Новомосковского административных округов Москвы, а также на территории Одинцовского и Наро-Фоминского округов Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«Эксперты Главгосэкспертизы России установили, что результаты инженерных изысканий, выполненные с целью разработки проектной документации на первый и второй этапы строительства пути на участках в Москве и Московской области, соответствуют требованиям технических регламентов. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения», - говорится в сообщении.

Строительство пути пройдет в рамках развития Киевского направления Московской железнодорожной дороги как часть большого проекта ОАО «РЖД» по развитию Центрального транспортного узла и МЦД, чтобы создать условия для увеличения числа пассажирских поездов дальнего и пригородного сообщений.

Работы пройдут в два этапа, для которых были проведены инженерные изыскания, одобренные экспертами Главгосэкспертизы России. Первым этапом предусмотрено строительство третьего главного пути на участке Солнечная – Лесной городок протяженностью 12,5 километров. Сейчас на перегоне Лесной городок – Внуково уже отсыпано новое земляное полотно и уложены 5 километров железнодорожных путей.

В ходе второго этапа работ на участке Лесной городок – Апрелевка протяженностью 13 километров, расположенном в Одинцовском и Наро-Фоминском округах Подмосковья, продолжится строительство третьего главного пути.

Также на каждом из участков будет сооружено новое земляное полотно под путь, досыпано полотно на 3 метра для устройства шумозащитных экранов в насыпях, реконструированы действующие и построены новые искусственные сооружения. В местах переключений и примыканий к путям уложат рельсошпальную решетку на железобетонных шпалах.

Там переустроят контактную сеть, электроосвещение платформ и системы транспортной безопасности, перестроят действующие и устроят новые сети сигнализации, централизации и блокировки, реконструируют служебно-технические здания и выполнят другие необходимые работы.

Технические отчеты по результатам инженерных изысканий на оба этапа строительства третьего главного пути на перегоне Солнечная-Апрелевка подготовлены АО «Росжелдорпроект». Застройщик - ОАО «Российские железные дороги».