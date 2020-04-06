РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Учреждения культуры подмосковного Подольска на время самоизоляции продолжают занятия для горожан в режиме онлайн, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«На время самоизоляции муниципальные учреждения культуры городского округа Подольск ведут работу онлайн. Воспитанники кружков и студий получают дистанционно уроки, мастер-классы и занятия от своих педагогов: поют, разминаются, читают и делают этюды. Ученики упорно оттачивают мастерство, педагоги внимательно следят за процессом. Библиотеки участвуют в онлайн-акции #читаемдетямовойне2020», - говорится в сообщении.

Комитет по культуре и туризму администрации округа на своем сайте запустил проект «Культура идет к вам в гости». Вниманию зрителей предлагаются видеозаписи ярких творческих проектов КДЦ «Южный», ДК имени 1 Мая, ДК «Металлург», центра традиционной культуры южного Подмосковья «Истоки», ДК «Октябрь», Подольского драматического театра, ДК ЗиО, ДК имени Лепсе и других учреждений.