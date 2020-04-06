РИАМО - 6 апр. В случае, если руководители предприятий в Московской области заставляют работников уйти в неоплачиваемый отпуск в период самоизоляции из-за коронавируса, то жалобу на такие действия можно отправить в государственную инспекцию труда по региону, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.
«Здесь ничего не отличается от обычного режима. Если вынуждают к каким-то действиям, которые противоречат Трудовому кодексу, необходимо обратиться в государственную инспекцию труда по Московской области», — сказал Хромов в эфире телеканала «360».
Он уточнил, что работники также могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116-98-43.
«Если работодатель нарушает трудовое законодательство, то вы имеете право на защиту. Трудовая инспекция —ответственный за это орган исполнительной власти», — подчеркнул зампред.
В Подмосковье действует режим самоизоляции для всех жителей. Большая часть сотрудников работает в удаленном доступе. Исключение составляют предприятия и организации, присутствие сотрудников которых на местах жизненно необходимо для их функционирования.
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Текстовая трансляция
6 АПРЕЛЯ
- Еще восемь человек в Московской области полностью выздоровели после коронавируса, всего в Подмосковье от инфекции вылечились 47 человек,
- 12 больниц в Подмосковье перепрофилируют для лечения больных коронавирусом. Это обеспечит больше 3,3 тысячи мест.
- Правительство РФ ограничило продажу медицинских перчаток и масок. Теперь продавать их смогут только компании с фармацевтической лицензией.
- В России установили требования для больниц, лечащих пациентов с коронавирусом.
- Жители Подмосковья могут пожаловаться на работодателя при принуждении к уходу в отпуск. Сотрудники могут рассказать о своей ситуации по телефону горячей линии: +7 (495) 116–98–43.
- Закрывать границы Подмосковья на время самоизоляции не планируют:
- Пять человек скончались от коронавируса в Подмосковье за сутки. Общее число умерших за все время составляет восемь человек.
- Подмосковный оперштаб обновил карту распространения коронавируса в регионе
- Всех подмосковных призывников проверят на коронавирус. Отправка в войска начнется не ранее 20 мая.
- За сутки в России зарегистрировали 954 случая коронавирусной инфекции. В Москве выявили 591 заболевшего, в Подмосковье - 82.
- Подробно рассказываем, что будет закрыто на длинных апрельских выходных
- Еще пять зараженных коронавирусом человек выздоровели в Подмосковье. Таким образом общее количество вылечившихся в регионе составляет 39 человек.
- В России начнут выявлять коронавирусную инфекцию на ранних стадиях. Новый тест разработали в центральном НИИ эпидемиологии.
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