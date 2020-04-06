РИАМО (МЫТИЩИ) – 6 апр. Неонатологи городской клинической больницы Мытищ рассказали о своей профессии, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

5 апреля в России отмечали День неонатолога. В перинатальном центре МГКБ работает 14 таких специалистов, а также обученные неонатальные и реанимационные медицинские сестры и медицинские братья. Специальность неонатология – сборная и объемная, в которой пересеклись, объединились педиатрия и кардиология, реаниматология и фтизиатрия, пульмонология, психология, гастроэнтерология, генетика.

«Когда младенец появляется на свет, он не может говорить, а значит – пожаловаться на то, что у него болит. Вот здесь и начинается наша работа. А еще раньше, до рождения малыша, с его мамой. Необходимо досконально изучить ее анамнез, чтобы знать, какой недуг может быть у новорожденного», – сказала заведующая отделением новорожденных МГКБ, врач неонатолог-реаниматолог высшей квалификационной категории, главный неонатолог первого медицинского округа, лучший неонатолог России по итогам 2017 года Вера Крикунова.

После появления на свет ребенка неонатолог оценивает его состояние, осматривает и отдает маме. Если же младенец родился проблемным, оказание помощи начинается немедленно. В случаях ожидания проблемного малыша целая бригада из неонатологов и неонатологов-реаниматологов присутствует на родах.

«Неонатолог занимается здоровыми и проблемными детьми. В то же время это молодая специальность. «Да раньше-то и вовсе в поле рожали!» – эту фразу, наверное, слышал каждый. Однако 100-150 лет назад из тысячи детей, рожденных «в поле», 400-500 умирали сразу, либо рождались уже мертвыми. Да и 30-40 лет назад помощь новорожденным была совсем не такой высокотехнологичной, как сейчас, когда из всех медицинских специальностей неонатология является самой «дорогой». На консилиумы, где решаются вопросы акушерской тактики, всегда приглашают неонатолога. Вместе с акушером он планирует первую помощь», – поясняется в сообщении.

На базе перинатального центра Мытищинской ГКБ развернута большая неонатальная служба – неонатальное отделение, отделение патологии и реанимации новорожденных. Работает круглосуточная областная выездная неонатальная реанимационная бригада.