РИАМО - 6 апр. Правительство столицы прорабатывает меры поддержки для представителей туристической индустрии в сложившейся экономической ситуации, сообщила в понедельник заместитель председателя комитета по туризму Москвы Наталья Суворова.

«У нас (в Москве - ред.) выпущено уже два пакета мер. Первый пакет вводил отсрочки в части уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу, продлили сроки оплаты торгового сбора за первый квартал (2020 года - ред.). Также введено освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности города Москвы», — сказала Суворова в ходе вебинара для представителей турсферы.

Она добавила, что также предусмотрена дальнейшая отсрочка внесения арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года с предельным сроком оплаты до 31 декабря 2020 года.

По ее словам, первый пакет мер также предусматривает отсрочку по кредитам на шесть месяцев для предприятий малого и среднего бизнеса. Второй антикризисный пакет — перечень дополнительных субсидий.

Субсидии для гостиниц помогут субъектам МСП вернуть часть затрат на приобретение нового оборудования. Кроме того, предусмотрена частичная компенсация затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.

Узнать подробнее обо всех существующих мерах поддержки можно по номеру горячей линии для предпринимателей: +7 (495) 276-24-17.

Суворова также отметила, что в настоящее время для отрасли по-прежнему актуальными являются налоговые каникулы, а не отсрочка, поэтому работа в этой части (расширения мер) все еще продолжается.

«Одна из самых востребованных мер, которая носит не финансовый характер, это, конечно, мера по безвизовому режиму. <...> Мы будем дальше этот процесс обсуждать», — подчеркнула Суворова.

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6 АПРЕЛЯ

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