РИАМО - 6 апр. При выдаче заказов онлайн-магазинов в Подмосковье в помещении должен находиться один покупатель, также должна проводиться регулярная дезинфекция помещения, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.
«Для онлайн-магазинов мы вместе со всеми онлайн-ритейлерами Московской области обговорили правила работы точек выдачи товара. Мы договорились, что ни в одной точке выдачи товара не будет примерки. Нам важно, чтобы в точку выдачи товара заходил только один человек и он находился с человеком из компании», — подчеркнул Хромов в эфире телеканала «360».
В точках выдачи реализовали бесконтактный метод передачи товара. На дистанции менее 2 метров друг от друга люди не должны находиться: продавец открывает товар, кладет его на стол и отходит, только после этого покупатель забирает заказ. Торговые залы во всех таких точках закрыты.
По его словам, все сотрудники пунктов выдачи товара обеспечены масками и перчатками, также систематически проводят дезинфекцию помещения, чтобы у был минимизирован риск заражения или передачи инфекции.
На доставку продолжают работать строительные магазины. Хромов подчеркнул, что в данный момент нужно отказаться от больших закупок для ремонта, а покупать только то, что необходимо в случае, если, к примеру, сломался кран или потек унитаз.
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6 АПРЕЛЯ
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