РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Прием граждан и непосредственный доступ в здание суда Балашихи приостановлен из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на официальном сайте Балашихинского городского суда Московской области.

В регионе до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции для жителей.

«Уважаемые граждане! В связи с угрозой распространения на территории РФ новой коронавирусной инфекции, а также во исполнение <...> постановления президиума Верховного суда РФ и президиума Совета суда РФ в Балашихинском городском суде Московской области приостановлен прием граждан и непосредственный доступ граждан в здание суда», - говорится в сообщении.

Все возможные документы принимаются посредством почтовой связи.

Участники процессов (по категориям дел безотлагательного характера) будут приглашаться персонально секретарями судебных заседаний на входе в здание суда.

Информация о дате рассмотрения отложенных судебных заседаний размещена на сайте Балашихинского городского суда в разделе «Судебное делопроизводство».