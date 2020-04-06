РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 апр. Многоуровневый паркинг с разноцветными этажами на 600 машино-мест построят в микрорайоне Саввино подмосковной Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Проектировщиком является ООО «Проектный институт №2». Проектное решение согласовала рабочая группа Архитектурной комиссии Градостроительного совета региона.

«Здание надземной автостоянки будет шестиэтажным, общей площадью чуть более 15,6 тысячи квадратных метров. В паркинге разместятся 600 автомобилей. Площадь застройки составит 2632 квадратных метра», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Паркинг имеет прямоугольную форму, внутри предусмотрено манежное хранение автомобилей. Внешний облик здания продиктован его конструктивным устройством – автостоянка будет безрамповой, скатной, этажи объединяются при помощи наклонных перекрытий. Эта структура «выносится» на фасады как декоративный прием.

Динамичный рисунок состоит из протяженных изогнутых линий этажей, закрытых прозрачными металлическими ограждениями. Нижние поверхности перекрытий каждого этажа окрашены в яркие сине-зеленые тона.

По словам главного архитектора Московской области Александры Кузьминой, рабочая группа Архитектурной комиссии поддержала проект паркинга в микрорайоне Саввино, в котором аккуратно решены фасады и использованы архитектурные приемы с цветовыми акцентами, что, по ее мнению, важно и для сооружений утилитарного назначения.