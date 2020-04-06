РИАМО - 6 апр. Станция Опалиха второго Московского центрального диаметра «Курско-Рижский» открылась после масштабной реконструкции в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Станция расположена в одноименном микрорайоне Красногорска. Фактически, она стала новым пригородным вокзалом в Подмосковье.

«Создание новой инфраструктуры, которая становится локальным центром притяжения и драйвером развития территорий, является одной из приоритетных задач. Сейчас удобство новой станции оценят пассажиры, которые не могут перейти на удаленный режим работы и пользуются диаметрами», — говорится в сообщении.

Опалиха стала одной из современных станций не только на МЦД, но и в целом в Московском регионе. Реконструировать станцию начали в прошлом году. За это время построили абсолютно новую, отвечающую современным стандартам комфорта и безопасности инфраструктуру.

Благодаря новой станции транспортная инфраструктура для местных жителей будет значительно улучшена. Современный облик и оснащение станции, а также выгодные тарифы МЦД, которые экономят жителям Московской области до 75% на поездку, дополнительно привлекут пассажиров.