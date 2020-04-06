РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Неизвестный мужчина, который бил по припаркованной иномарке на улице Кирова в Подольске, попал на видео, запись опубликована на странице «ИНЦИДЕНТ | ПОДОЛЬСК» в соцсети «ВКонтакте».

На кадры видео попал момент, как неизвестный мужчина облокотился на припаркованную иномарку у дома №76/2 по улице Кирова, а после ударил машину кулаком по капоту. У автомобиля сработала сигнализация.

Инцидент произошел ночью во вторник. После нанесения удара мужчина благополучно покинул парковку.