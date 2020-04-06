РИАМО - 6 апр. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников, работающих в период самоизоляции на производствах, предприниматели Московской области должны проводить регулярную дезинфекцию и обеспечить социальную дистанцию, сообщил заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.

«Вчера вечером вышло постановление губернатора Московской области, разъясняющее порядок, при каких условиях предприятие выходит на работу, определяет то количество сотрудников, которое может работать в период повышенной готовности. При этом определяются сотрудники, которые могут работать удаленно. Это крайне важно, чтобы минимизировать количество людей», — сказал Хромов в эфире телеканала «360».

Он пояснил, что в список сотрудников, которые должны работать на месте, не стоит включать людей в возрасте выше 65 лет и работников с хроническими заболеваниями. Они могут выходить на работу только в тех случаях, когда без них вообще невозможен производственный процесс.

«Для того, чтобы такие предприятия продолжили работать издается приказ по предприятию, определяется количество и состав работников, время и дни недели, в которые они выходят на работу. И работодатель обеспечивает на территории всех зданий предприятия специальный режим, где проводятся максимальные мероприятия по санитарной обработке и обеспечиваются правила социального дистанцирования», — добавил зампред.

Он уточнил, что по предприятию должен был принят локальный акт по ведению деятельности, согласно письму Роспотребнадзора, которое вышло 6 апреля. В данном документе описано, как правильно организовать работу и питание сотрудников, что надо делать, чтобы минимизировать риски.

По его словам, предприятия, выполнившие все требования Роспотребнадзора, имеют право продолжать работу.

«Бизнес может работать, но с четким пониманием, что очень важно проводить и санитарно-эпидемиологические мероприятия и обеспечивать режим минимального контактирования с другими людьми», — подчеркнул Хромов.

Он напомнил, что в Московской области до конца апреля не будут работать учреждения, которые связаны с обслуживанием большого количества людей: спа-салоны, непродовольственные магазины, сервисы и другое.

Зампред особо отметил, что свою работу продолжают шиномонтажи и автосервисы. Он также посоветовал данным сервисам соблюдать все меры безопасности, проводить прием по предварительной записи. Автолюбителям рекомендовали отложить все техосмотры, а сейчас делать только тот ремонт, без которого машина не будет ездить.

По его словам, строительные компании также продолжают свою деятельность, при этом необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, а работникам выдавать средства индивидуальной защиты.

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