РИАМО - 6 апр. Власти Московской области намерены помочь бизнесу выйти из сложной ситуации, спровоцированной вспышкой коронавирусной инфекции, для этого будут приниматься взвешенные решения, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Наш регион выдерживал и не такие потрясения в разные века и в разные эпохи. Поэтому уж точно не коронавирус, я думаю, может нас погубить, но глупость и легкомысленное отношение», - сказал Воробьев в интервью РБК.

Он отметил, что в этой ситуации под удар попали основы экономики — спрос и предложение. Все это сказывается на предприятиях. При этом сильнее всего пострадали представители малого бизнеса.

«И помогать будем. Но, если честно, положа руку на сердце, сказать, что они не понесут потерь, просто нельзя такого говорить. Ясно, что шрам останется у каждого малого предприятия, главное, чтобы предприятие смогло продолжить работать», - заметил Воробьев.

Он подчеркнул, что также стоит вопрос в объемах помощи, сколько регион сможет выделить. Пока также не ясно, какой именно объем потребуется. При этом действенными, по мнению губернатора, могут быть меры по введению моратория на выплату кредита или уплату процентов, а также льготы на муниципальное имущество

На фоне угрозы распространения коронавируса нового типа на территории Подмосковья ввели ограничения на работу ряда организаций и предприятий. Так, закрыты непродовольственные магазины, кинотеатры, салоны красоты и другие заведения. В то же время некоторые предприятия и производства продолжают работу, однако им приходится придерживаться ряда санитарных мер — обеспечивать социальную дистанцию в 1,5 метра и средства защиты для работников.

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6 АПРЕЛЯ

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