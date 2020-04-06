РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 апр. Сезонный межмуниципальный маршрут общественного транспорта №31 Балашиха-2 - Новский квартал будет работать до конца сентября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Сезонный межмуниципальный маршрут №31 Балашиха-2 – Новский квартал работает в Балашихе ежегодно. Путь следования маршрута: улица Объединения – Свердлова – Спортивная – Крупешина – Советская – автодорога М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород – Новское шоссе (кладбище «Новское»). С 4 апреля он возобновил свою работу на территории городского округа.

«Указанный маршрут обслуживает автоколонна №1377 двумя автобусами малого класса согласно контракту с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Сезонный маршрут будет работать до конца сентября по субботним, воскресным и праздничным дням. Путь его следования начинается с улицы Объединения», – сказал начальник управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи Михаил Поликанов.

Он добавил, что режим работы маршрута – с 9:05 до 16:00. С более подробным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на остановочных пунктах по пути следования маршрута.

Дополнительную информацию по работе маршрута №31 Балашиха-2 – Новский квартал можно получить в отделе транспорта и связи управления транспорта, дорог и связи администрации Балашихи по телефону: 8(495)524-14-37.