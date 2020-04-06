РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. В городском округе Мытищи зарегистрировали 6 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки, всего в округе 20 заболевших, сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

На данный момент в Московской области зарегистрировали 387 случаев заболевания.

«За минувшие сутки выявили 82 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 39 пациентов выписали из больниц после выздоровления, восемь человек скончались в результате развившихся осложнений. Всего 20 случаев заболевания выявили в городском округе Мытищи», - говорится в сообщении.

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Мытищах 5 апреля составляло 14 человек.

В Подмосковье до конца апреля действует режим самоизоляции для всех граждан. Все жители региона обязаны оставаться дома, выходить на улицу можно только в случае необходимости закупки продуктов или лекарств, выноса мусора и выгула домашних животных.

По вопросам коронавируса в Московской области работает горячая линия: 8(800)550-50-30.