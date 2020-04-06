РИАМО - 6 апр. В южных округах Подмосковья начался яровой сев сельскохозяйственных культур, посеяно около 700 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Для аграриев, несмотря на сложную ситуацию в стране, наступила горячая пора. К весенней посевной кампании приступили в сельскохозяйственных коллективах трех южных округов Подмосковья. Весенний сев здесь проведен на площади порядка 700 гектаров», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Он добавил, что в этом году в регионе посев начался раньше запланированного срока — в конце марта, благодаря теплой погоде.

По словам министра, в Серебряных Прудах посеяли 426 гектаров ячменя, в Коломне — более 120 гектаров пшеницы и 35 гектаров ячменя, Раменском — около 100 гектаров овса. Около 2 тысяч гектаров под яровой сев уже обработали в Луховицах, Домодедове, Лотошине, Озерах, Зарайске и Ступине.

«В северных районах, таких как Волоколамск и Шаховская, работы начнутся в конце апреля-начале мая. В планах у нас — довести яровой сев в этом году до 227,5 тысячи гектаров», — заключил Разин.