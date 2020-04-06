РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. В Люберецкий центр занятости населения на прием на минувшей неделе записались свыше 540 человек, сообщила на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник заместитель директора ЦЗН Ольга Угодина.
«Численность безработных в связи с пандемией возросла, приняли на минувшей неделе 118 человек. Записали уже свыше 540 человек на прием», - сказала Угодина.
Она подчеркнула, что с прошлой недели центр работает строго по предварительной записи.
«Всего освобождены от должности из-за пандемии в округе 212 человек, из них 148 - жители Люберец. По состоянию на 1 апреля всего в округе 1106 безработных», - отметила Угодина.
Она добавила, что с начала года ЦЗН содействовал в трудоустройстве 693 жителям, трудоустроено 322 человека.
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