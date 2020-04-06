РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Текстильное объединение «Монолит» в подмосковных Люберцах готовится выпустить свыше 1,6 миллиона защитных масок, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник руководитель предприятия Сергей Лукьянов.

«Текстильным объединением «Монолит» организовано производство одноразовых и многоразовых масок. 1,65 миллиона масок готовимся выпустить, а также халаты», - сказал Лукьянов.

По его словам, приобрести их можно на территории «Текстиль Профи» в поселке Октябрьский.

Также есть есть сеты с масками, антисептиками и перчатками, они стоят 700 рублей. По словам Лукьянова, такая цена обусловлена ростом стоимости сырья в 10 раз.

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