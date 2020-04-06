РИАМО - 6 апр. Лжесотрудник банка украл 963 тысячи рублей с банковской карты пенсионерки в Москве, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Накануне 73-летней женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка.

«Он завладел реквизитами банковской карты, после чего неустановленным способом с банковского счета совершил кражу денег», — сказала собеседник агентства.

По данному факту в настоящий момент проводится проверка.