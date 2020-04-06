РИАМО - 6 апр. Вторую единовременную выплату в размере 1,5 тысячи рублей получат жители Подмосковья в возрасте 65 лет и старше, а также страдающие хроническими заболеваниями, которые ответственно соблюдали режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Вторую часть выплат жители региона получат 14 апреля. Деньги не заплатят тем, кто нарушил режим самоизоляции. Данные о таких жителях уже поступили в министерство от органов внутренних дел и других официальных источников.

«Мы анализируем списки еще 249 тысяч жителей, имеющих хронические заболевания и жителей 65 лет и старше, так как в нашей базе отсутствуют их банковские реквизиты. Добавлю, что жители, имеющие хронические заболевания, получат выплату в размере 3 тысяч рублей независимо от возраста. Всего в Подмосковье выплату получат более 1,4 миллиона жителей при условии соблюдения режима самоизоляции», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

В список хронических заболеваний, людям страдающим которыми предоставляются выплаты, входят болезни эндокринной системы (инсулиновый сахарный диабет), болезни органов дыхания (астма, другая хроническая обструктивная легочная болезнь; бронхоэктатическая болезнь), болезни системы кровообращения (легочное сердце и нарушения легочного кровообращения),

Также денежные средства получат жители с болезнью мочеполовой системы (хроническая болезнь почек третьей-пятой стадии), с наличием трансплантированных органов и тканей, новообразования (злокачественные новообразования; острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы).

В случае, если выплата не пришла, необходимо оставить заявку по телефону 8-800-550-50-30, работники социальной защиты проверят списки и возьмут необходимые для перечисления реквизиты.

Всего в Московской области на сейчас зафиксировано 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом.

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6 АПРЕЛЯ

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